Есть ли жизнь вне Суперлиги: что ждёт дальше волейболисток калининградского «Локомотива»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

После вылета из плей-офф Суперлиги «Локомотив» в ближайшее время переключится на Кубок России, где поборется за выход в «Финал шести». Сезон для команды ещё не закончен, сообщили «Клопс» в пресс-службе клуба.

Чемпионат для калининградок получился непростым и во многом переломным. Впервые в истории клуб сделал ставку на молодёжь: в составе регулярно выходили сразу пять воспитанниц системы подготовки. Игроки получили опыт, который может стать заделом на будущее.

Дарья Киселёва установила рекорд предварительного этапа по очкам на блоке — 229. Киси Насименто стала самым результативным игроком Суперлиги, набрав 501 очко. Связующая Анна Погорельченко провела свой первый полноценный сезон на таком уровне, а Марина Аслямова ярко проявила себя в концовке чемпионата.

Выступление в плей-офф завершилось неожиданно рано. В четвертьфинальной серии «Локомотив» уступил «Заречью-Одинцово», хотя начинал противостояние с победы в гостях.

Решающая встреча прошла в Одинцово и закончилась со счётом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:21) в пользу хозяек. Калининградки уступили первые два сета, затем смогли сократить отставание, но в четвёртой партии не удержали соперника.

Самой результативной в составе «Локомотива» стала Киси Насименто — 24 очка. Марина Аслямова набрала 15, Полина Беликова — 10.

Либеро Ольга Костюкевич после матча эмоционально прокомментировала исход серии: «Это больно, это обидно. Никто не рассчитывал на такой исход. <...> Травмы, болезни, моральный упадок — со всем этим мы всё равно выходили и боролись. Ты работаешь и стараешься на максимум, в какой команде ты бы ни был. Пытаешься быть лучшим. Но есть так, как сейчас. Хочется закрыться на какой-то период от всего мира».

Несмотря на результат, в клубе рассчитывают, что обновлённый состав сможет сделать шаг вперёд уже в ближайших турнирах. Кубок России остаётся для «Локомотива» возможностью завершить сезон на позитивной ноте. Соперники и даты матчей определятся в ближайшее время.