Махнула рукой из темноты: калининградка трое суток лежала на полу в квартире, её заметили через окно

В Калининграде волонтёры спасли пожилую женщину, которая трое суток пролежала на полу в квартире и не могла подняться. Об этом «Клопс» рассказала руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова.

84-летняя женщина живёт одна на улице Багратиона, её родные — в Санкт-Петербурге. Женщина справлялась с хозяйством и не нуждалась в помощи. В марте она лежала в больнице. 11-го числа пенсионерку выписали, а с 13-го она перестала выходить на связь.

«16 марта нам поступила заявка от поискового отряда «Лиза Алерт», к которому обратились родственники калининградки в Питере. Телефон женщины был недоступен, в интернет она три дня не выходила. 16 марта приходил участковый, заглянул к соседям: бабушку с 13-го числа никто не видел. Вскрывать квартиру не стали», — рассказала Екатерина.

16 марта поисковики ПСО «Запад» отправились по указанному адресу. Окна квартиры на втором этаже были тёмными. Волонтёры приняли решение вызвать ещё одного добровольца с лестницей.

«Он поднялся и посветил дальнобойным фонарём.

Внутри он увидел лежащую на полу бабушку. Та пошевелилась и стала махать рукой.

Мы сразу вызвали 112. Сотрудники МЧС приехали очень быстро, залезли, посмотрели. Убедились, что там женщина, и вскрыли квартиру — бабушка живая!» — рассказала руководитель отряда.

По словам поисковиков, внешних травм у женщины не было. На место вызывали скорую помощь. «Впоследствии её увезли в больницу. Мы обо всём сообщили родственникам, они прилетели в Калининград 17 марта», — добавила Екатерина Преснякова.