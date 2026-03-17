1400 бывших потребителей «Электросети» накопили долги за свет

Энергетики посетили должников, перешедших с ноября прошлого года на обслуживание к гарантирующему поставщику от ликвидированной «Электросети».
Потребители несколько месяцев уклонялись от оплат, поэтому стоят в списке на отключение.
Однако при виде контролёров большинство из них готовы рассчитаться сразу на месте.
Гарантирующий поставщик рекомендует не дожидаться предусмотренных законодательством принудительных мер взыскания долга, а также дополнительных трат в виде оплаты услуг «отключение/подключение». Необходимо вовремя оплачивать счета — каждый месяц до 15-го числа.
Вносить платежи без комиссии можно:
- на сайте yantarenergosbyt.ru, в личном кабинете;
- в мобильном приложении (6+);
- в офисах обслуживания.
