Не вмещаются ни в глаза, ни в объектив: через Калининградскую область мигрируют тысячи гусей (фото, видео)

Через Калининградскую область мигрируют тысячи перелётных гусей. Две огромные стаи попали в объектив фотографа из Черняховска в течение пяти дней, рассказал «Клопс» сам Юрий Таркин во вторник, 17 марта.

Автор снимков регулярно делает вылазки на природу, специально ездит по нескольким маршрутам в надежде застать что-то интересное. Первый раз красавцев-гусей он повстречал в Неманском районе под вечер 12 марта.

«Небо в считаные минуты становится чёрным, тысячи и тысячи птиц заполняют его до самого горизонта, — рассказывает Юрий. — Прямо нашествие! От их гомона аж уши закладывает. Зрелище впечатляющее. Издали как будто саранча, птицы растягиваются на три-четыре километра. Это невозможно уместить ни в глаза, ни в объектив!»

В следующий раз такая же крупная стая попалась на пути лишь 15 марта, уже в Славском районе. К сожалению, погода была в этот раз куда хуже, из-за плохого освещения, дождя и ветра сделать качественные фотографии не удалось. Но оценить по видео количество гусей вполне можно. Даже Юрию, который часто и профессионально снимает птиц, до сих пор с таким множеством сталкиваться не приходилось.