На каких улицах Калининграда не будет света во вторник (список)

В Калининграде во вторник, 17 марта, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 10:30 света не будет на ул. Литовский вал, 62.
С 9:00 до 12:00 свет отключат на Московском проспекте, 262.
С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:
- Комсомольская, 15;
- А. Невского, 76-76б, 117-123, 129б, 133-133а;
- Тельмана, 72, 81-81а, 90, 106;
- Л. Толстого, 7, 7а-г, 18, 26;
- пер. Достоевского, 6, 8;
- Достоевского, 18-19, 21-22а, 23.