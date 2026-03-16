«Локомотив» впервые в своей истории остался без медалей, уступив в четвертьфинальной серии 1:2 на выезде подмосковному «Заречью-Одинцово», сообщает корреспондент «Клопс».

Игра складывалась под диктовку хозяек. В первом сете калининградки показали ужасные цифры на приёме — всего 35% мячей и ещё хуже сыграли в атаке — 18% доведённых до пола ударов — 16:25. Во второй партии игра на приёме стала заметно лучше, но на этот раз команду Андрея Воронкова подвела не самая агрессивная подача и уверенная игра соперниц на блоке — 19:25.

В третьем сете бомбардирский порыв Киси подхватила Марина Аслямова, подарившая красно-зелёным надежду, — 25:23. Начав четвёртую партию 5:1, «Локо» не сумел развить успех и в напряжённой концовке уступил 21:25.

До этого на протяжении 7 сезонов железнодорожницы ни разу не занимали место ниже второго.