Калининградскую «цифру» доверили чиновнику из Нижнего Новгорода: он возглавит профильное министерство

В Калининградской области министерство цифровых технологий и связи возглавит Марат Фатхуллин, который до этого работал в администрации Нижнего Новгорода. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил в своём канале на платформе MAX.

Новый министр приступит к обязанностям во вторник, 17 марта. По словам главы региона, Фатхуллину поставили несколько задач: максимально цифровизировать регион, обеспечить связь в каждом муниципалитете.

«Особое внимание уделяем надёжности каналов связи и информационной безопасности. Регион у нас молодой, и «цифра» здесь должна быть развитой. Последние пять лет Марат Умярович возглавлял департамент цифровой трансформации в администрации Нижнего Новгорода», — добавил Беспрозванных.