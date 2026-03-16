В лесничестве под Полесском начали вырубать больные и повреждённые деревья

В Полесском лесничестве начали санитарные сплошные рубки на участках, где деревья пострадали от болезней, вредителей и плохой погоды. Об этом в телеграм-канале минприроды Калининградской области сообщили в понедельник, 16 марта.

Как пояснили в министерстве, работы идут в плановом порядке и затрагивают только те территории, где лес «утратил биологическую устойчивость». Такие рубки проводят после специального обследования и по правилам, установленным законодательством.

Власти объясняют, что это нужно сразу по нескольким причинам. Удаление больных деревьев должно остановить распространение вредителей и грибковых заболеваний, а расчистка сухостоя и валежника — снизить риск лесных пожаров.

«Важным этапом после завершения всех санитарных работ является восстановление лесного покрова. Согласно действующим нормативам, на месте проведённых сплошных рубок обязательно планируется комплекс лесовосстановительных мероприятий», — в публикации уточняется, что за молодыми посадками будут ухаживать, чтобы деревья лучше прижились и смогли нормально расти.