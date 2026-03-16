Промерзание почвы может быть и на пользу саду — калининградский агроном

Опасна для здоровья растений перемёрзшая почва, когда снега зимой мало. В этом сезоне, с его надолго сохранившимися глубокими сугробами, холода могут даже пойти на пользу. Как подготовить грядки к посадкам в первый тёплый месяц, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова в понедельник, 16 марта.
Промерзание почвы — это палка о двух концах, пояснила специалист. Чрезмерное повреждает корни растений и портит грунт. Особенно плохо, если зима суровая и малоснежная, чтобы восстановить плодородие, придётся приложить большие усилия.
С другой стороны, это естественный и даже необходимый для формирования структуры почвы процесс. Когда вода в ней замерзает, она расширяется и разрывает плотные комья. Земля становится более рыхлой, воздухопроницаемой.
Кроме того, морозы убивают вредные микроорганизмы и личинки. Правда, неоспоримый факт, что патогенные микроорганизмы и насекомые-вредители хорошо приспособлены к зимним условиям, говорит агроном.
«Например, фитофтороз зимует в фазе ооспоры, которая облачена в довольно толстую оболочку, способную выдержать значительные отрицательные температуры, — рассказывает эксперт. — Для нас лучше именно те года, когда зимой наблюдаются скачкообразные изменения температур, потепления с последующими похолоданиями.
В такие годы численность вредителей бывает намного меньше: зимой нарушается их покой и часть гибнет, принимая временную оттепель за наступление весны. С другой стороны, могут погибнуть и полезные насекомые и бактерии, особенно если почва не была укрыта».
Нарушает промерзание и процессы разложения органики и минерализации: органические остатки перестают полностью разлагаться, замедляется распад сложных химических соединений на простые вещества, которые способны употреблять растения.
«Так что да, в подавляющем большинстве случаев после суровой зимы почве всё-таки нужна помощь», — считает агроном.
Некоторые методы восстановления грунта:
- Заранее позаботьтесь о дренаже — нужно почистить или организовать канавы для отвода излишка воды.
- Работы над почвой возобновляйте только после полного оттаивания и без риска её замерзания вновь.
- Провдите мульчирование — слой органической мульчи (солома, скошенная трава, опилки, листья или картон) улучшает структуру почвы за счёт активной работы дождевых червей и микроорганизмов. Оптимальная толщина слоя — 5–10 см.
- Хороший метод — сидерация. Корни разрыхляют уплотнённые слои почвы, создают сеть каналов для движения воды и воздуха. (Сидераты — это быстрорастущие растения, которые обогащают почву азотом, фосфором и калием и подавляют сорняки).
- Осенью не нарушайте почвенный покров в преддверии постоянных морозов. Перекопку, внесение удобрений, уборку мусора с участка необходимо провести загодя.
- Если снега мало, зимой нужно стараться его удержать на поверхности почвы.
