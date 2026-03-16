Промерзание почвы может быть и на пользу саду — калининградский агроном

Опасна для здоровья растений перемёрзшая почва, когда снега зимой мало. В этом сезоне, с его надолго сохранившимися глубокими сугробами, холода могут даже пойти на пользу. Как подготовить грядки к посадкам в первый тёплый месяц, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова в понедельник, 16 марта.

Промерзание почвы — это палка о двух концах, пояснила специалист. Чрезмерное повреждает корни растений и портит грунт. Особенно плохо, если зима суровая и малоснежная, чтобы восстановить плодородие, придётся приложить большие усилия.

С другой стороны, это естественный и даже необходимый для формирования структуры почвы процесс. Когда вода в ней замерзает, она расширяется и разрывает плотные комья. Земля становится более рыхлой, воздухопроницаемой.

Кроме того, морозы убивают вредные микроорганизмы и личинки. Правда, неоспоримый факт, что патогенные микроорганизмы и насекомые-вредители хорошо приспособлены к зимним условиям, говорит агроном.

«Например, фитофтороз зимует в фазе ооспоры, которая облачена в довольно толстую оболочку, способную выдержать значительные отрицательные температуры, — рассказывает эксперт. — Для нас лучше именно те года, когда зимой наблюдаются скачкообразные изменения температур, потепления с последующими похолоданиями.

В такие годы численность вредителей бывает намного меньше: зимой нарушается их покой и часть гибнет, принимая временную оттепель за наступление весны. С другой стороны, могут погибнуть и полезные насекомые и бактерии, особенно если почва не была укрыта».

Нарушает промерзание и процессы разложения органики и минерализации: органические остатки перестают полностью разлагаться, замедляется распад сложных химических соединений на простые вещества, которые способны употреблять растения.

«Так что да, в подавляющем большинстве случаев после суровой зимы почве всё-таки нужна помощь», — считает агроном.

Некоторые методы восстановления грунта: