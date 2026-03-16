Жёсткое ДТП с автобусом на Согласия выявило проблему с настройкой светофора (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Светофор на улице Согласия в Калининграде, где столкнулись пассажирский автобус и легковушка, работает не по ГОСТу. Это заметил один из водителей и поделился своими наблюдениями с рубрикой «Сам себе гаишник» на «Клопс».

Авария произошла ранним утром 14 марта на перекрёстке в районе магазина «Бауцентр». По данным региональной Госавтоинспекции, автобус Mercedes-Benz поворачивал налево, не уступил дорогу встречному Hyundai, который ехал на зелёный. Водитель легковушки и его 37-летний пассажир получили травмы.

По словам нашего читателя Михаила, автобус поворачивал налево по дополнительной стрелке, загоревшейся одновременно с основным сигналом. Мужчина считает, что подобная комбинация противоречит требованиям пункту 7.5.8 ГОСТ Р 52289-2019, которая запрещает такой режим работы светофора.

В администрации города сообщили, что вопрос настройки регулятора на Согласия находится в работе. «Уже готова расчётная часть, дальше проверка и запуск», — пояснили в мэрии.