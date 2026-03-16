В перинатальном центре Калининграда женщина родила седьмого ребёнка после шести кесаревых

В перинатальном центре Калининграда врачи провели сложное кесарево сечение женщине, которая родила седьмого ребёнка. Об этом телеграм-канал областного минздрава пишет в понедельник, 16 марта.

Мальчик родился весом 3 980 граммов и ростом 56 сантиметров. Шестеро предыдущих детей у женщины тоже появились на свет с помощью операции.

Как пояснили в минздраве, подобные случаи относят к высоким акушерским и хирургическим рискам. Из-за большого числа рубцов у пациентки развился выраженный спаечный процесс в брюшной полости, поэтому доступ к матке был затруднён, а во время операции требовалась особая точность, чтобы не задеть соседние органы.

Ситуацию осложняло и состояние самой рубцовой ткани: со временем она становится менее эластичной и может истончаться, из-за чего возрастает риск разрыва матки. Повторные операции, добавили специалисты, также повышают вероятность неправильного расположения плаценты и сильной кровопотери.

«Нам предстояло не просто бережно извлечь малыша, но и фактически заново «собрать» ткани матки, ставшей из-за такого количества рубцов крайне хрупким органом, – отметила и. о. главврача Елена Мартынова. – Но мы успешно справились, хирургическое вмешательство прошло без осложнений».

Сейчас состояние матери и новорождённого стабильное. Они находятся под наблюдением врачей.