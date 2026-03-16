Победа над ЦСКА и скандал у бровки: как «Балтика» провела один из самых горячих матчей сезона

Калининградская «Балтика» на своём поле обыграла московский ЦСКА в очередном туре чемпионата России по футболу благодаря голу Брайана Хиля. Футбольные аналитики Антон Хоменко и Виталий Макаров разобрали самые важные моменты матча в программе «Вперёд, балтийцы!» на «Бизнес ФМ — Калининград».

Обозреватели сошлись во мнении, что игра получилась «в прямом и переносном смысле огненной». Хоменко напомнил, что перед матчем эксперты уже говорили о шансах калининградцев на победу, тем более что армейцы переживают сложный период и проиграли несколько встреч подряд.

«Мы поздравляем Брайана Хиля с тем, что он теперь единоличный лидер в бомбардирской гонке. Так держать», — подчеркнул Хоменко.

Он обратил внимание на надёжную игру обороны. Вратарь Максим Бориско провёл уже 13-й «сухой» матч в сезоне, а у «Балтики» по-прежнему меньше всего пропущенных мячей в лиге — девять.

По мнению Виталия Макарова, игра в целом получилась равной. В первом тайме на поле наблюдались качели: сначала инициативой владели армейцы, затем «Балтика» перехватывала давление. В нескольких эпизодах в дело серьёзно вступал Бориско.

«Абсолютно точно было понятно, что это шла игра до забитого мяча», — сказал Макаров.

Переломным стал момент после ошибки полузащитника гостей Дмитрия Баринова. Мяч после неудачного выноса оказался у хозяев, и Брайан Хиль точным ударом открыл счёт.

По словам Макарова, этот гол стал настоящим эмоциональным взрывом для трибун, где собралось даже больше зрителей, чем на игре с «Зенитом».

Эксперты обсудили эпизод со спорным удалением защитника «Балтики» Тентона Йенне. Арбитр Кирилл Левников сначала показал красную карточку, но, по словам Хоменко, судейская бригада всё же приняла правильное решение: «Спасибо, что на ВАР всё-таки рассмотрели, что там не было красной карточки».

Самым обсуждаемым моментом матча стала потасовка в концовке встречи. Конфликт разгорелся на ровном месте. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил красную карточку.

Макаров считает, что тренер действовал скорее на эмоциях и не пытался специально провоцировать соперника. По его мнению, на команду давило воспоминание о пропущенных мячах в концовках предыдущих матчей.

«Я думаю, это было чисто человеческое желание — немного потянуть время», — отметил он.

Однако после этого эпизода ситуация резко обострилась: у бровки возникла перепалка между игроками и тренерами. По словам Макарова, особенно жёстко себя повёл защитник ЦСКА Энрике Кармо: он просто набросился на тренера.

Впрочем, скоро прозвучал финальный свисток. «Балтика» победила и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице.

Следующий матч калининградская команда проведёт 21 марта дома против «Сочи». Несмотря на последнее место соперника в чемпионате, обозреватели предупреждают, что игра может оказаться непростой. По словам Макарова, команда Игоря Осинькина играет в атакующий футбол и уже доставляла проблемы сильным соперникам.