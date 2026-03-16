12:07

В Калининграде из-за капремонта частично перекрыли Челюскинскую и изменили маршруты двух автобусов

  1. Калининград
Автор:
Фото Михаила Лаврукайтиса

В Калининграде из-за начала капитального ремонта на улице Челюскинской ввели ограничения для транспорта. Об этом «Клопс» сообщили в городской администрации.

До 30 июня закрылось движение на двух участках улицы: 

  • от дома №2а до улицы Ижорской (включая перекрёсток Челюскинской и Ижорской), 
  • от дома №8 до дома №14.

До окончания ремонта изменилась схема движения общественного транспорта. Маршрутка №70 следует по улицам Челюскинской, Карташева, Урицкого и Ижорской, после чего возвращается на обычный маршрут. В обратном направлении транспорт едет по той же схеме.

Маршрутка №92 идёт по улицам Урицкого, Карташева и Челюскинской, снова по Карташева, далее через Аральскую и Лужскую, возвращаясь на Челюскинскую. Затем маршрут продолжается по улицам Карташева, Урицкого и Ижорской с выходом на существующую схему движения. В обратном направлении автобус курсирует по прежнему маршруту.

Главное событие для микрорайона ожидается в мае. Вместо рейса №70 на линию должны выйти автобусы №22. Впрочем, запуск уже несколько раз переносили. Калининград все последние годы теряет позиции в рейтинге общественного транспорта. 

860
Общественный транспорт Дороги