Десять кубов мусора и первые грибы сезона: месячник лесных субботников стартовал в Калининградской области (фото)

Месячник лесных субботников стартовал в Калининградской области. В первый день активисты собрали и вывезли около десяти кубометров бытового мусора, рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда».

Выезд в Песчаный лес в Гвардейском районе состоялся в субботу, 14 марта. Следов «удачного отдыха» там оказалось так много, что у кески пришлось нарастить досками борта. Кроме разнообразного хлама удалось избавить природу от пяти кубов старых покрышек, которые уже вывезли на утилизацию, рассказал Николай.

«Мы убрали часть леса и ликвидировали свалку на стоянке, — говорит он, — это тонны отходов, которые могли бы ещё десятилетиями отравлять природу. А теперь они отправятся на переработку. Видеть, как лес преображается на глазах, как исчезают эти уродливые пятна, — невероятное чувство удовлетворения!»