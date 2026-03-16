Синоптики рассказали, когда в Калининградскую область вернётся тепло

В регионе после дождливого и прохладного понедельника установится сухая и солнечная погода с холодными ночами и более тёплыми днями. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В начале недели на регион повлияет малоподвижный атмосферный фронт. В понедельник в Калининграде и большей части области пройдут слабые и умеренные дожди, а температура днём составит +4...+8 градусов на западе и до +8...+12 на востоке.

Уже во вторник погода начнёт меняться. Ночью в регионе ожидается 0...+3, местами возможны туман и гололедица, а днём воздух прогреется до +6...+10, у побережья будет прохладнее — до +4...+7. Осадков в этот день почти не прогнозируют.

В среду в области станет ещё суше и светлее. Ночью температура может опуститься до 0...-3, местами ожидаются туман и гололедица, зато днём воздух прогреется до +9...+12, а у моря — до +4...+8 градусов.

Во второй половине недели, по предварительным расчётам, в Калининградской области сохранится влияние антициклона. Синоптики не исключают, что с четверга на пятницу может пройти небольшой атмосферный фронт с облачностью и слабыми осадками.