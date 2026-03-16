В Калининграде пройдёт первый электротехнический форум «Соединяем энергию»

17 апреля 2026 года в Калининграде состоится первый электротехнический форум «Соединяем энергию» — это практическая площадка для специалистов энергетической отрасли. Организатор мероприятия — группа компаний «ПРОэлектро».

Форум объединит электромонтажников, энергетиков, подрядчиков и руководителей технических служб предприятий, которые отвечают за электроснабжение промышленных и гражданских объектов: ТЭЦ, подстанций, торговых и бизнес-центров, жилых комплексов, объектов дорожной инфраструктуры.

В программе — выступления экспертов отрасли с кейсами по эксплуатации электротехнического оборудования. Параллельно с конференцией на площадке будет проходить презентация оборудования от заводов-производителей, где участники смогут ознакомиться с новинками, получить технические консультации и обсудить практическое использование. Программой предусмотрен нетворкинг.

Спонсоры форума: Курский электроаппаратный завод, КВТ и Форэнерго — ведущие российские производители электротехнической продукции. Вы сможете ознакомиться с их решениями и принять участие в активностях на площадке с призами от производителей.

Участие в форуме бесплатное, регистрация обязательна.