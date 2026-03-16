Рефинансирование кредита: гид по снижению платежей

Постепенное снижение ключевой ставки Банком России открывает для людей возможность рефинансирования ранее взятых займов. Как сократить кредитную нагрузку в банке, а когда рефинансирование не спасёт бюджет и станет лишней тратой, разобрались эксперты регионального центра финансовой грамотности.

Что такое рефинансирование

Если говорить максимально грубо, рефинансирование (или перекредитование) — это возможность «перезанять» деньги. Вы берёте в банке новый кредит (как правило, на более выгодных условиях), чтобы полностью или частично погасить старый долг перед другим кредитором.

Например.

Представьте заёмщика, который в 2020 году взял 500 000 рублей под 12% годовых на три года. Его ежемесячный платёж составлял около 16 500 рублей. К середине 2021 года он выплатил 200 000 рублей, и на тот момент другой банк предложил ему ставку всего 5,4% годовых на оставшиеся два года. В результате новый ежемесячный платёж составил чуть больше 13 000 рублей. Экономия в месяц — более 3000 рублей, а общая переплата за оставшийся срок существенно сократилась.

Сегодня, в 2026 году, ситуация на рынке может отличаться, но механика остаётся неизменной: выигрыш достигается за счёт разницы в процентных ставках и возможности пересмотреть срок кредита.

Условия банков: за что они борются?

Банки заинтересованы в «чужих» хороших заёмщиках. Именно поэтому условия рефинансирования часто бывают выгоднее, чем условия по стандартным потребительским кредитам. На что обращают внимание кредиторы в 2026 году?

1. На идеальную кредитную историю. Это главный козырь. Банк проверяет вашу дисциплину: не было ли просрочек по текущим платежам.

2. Снижение ставки. Основная цель рефинансирования. Банки готовы предлагать низкие ставки, чтобы переманить клиента. Выигрыш в 1–2 процентных пункта уже может дать ощутимую экономию.

3. Увеличение срока кредита. Чтобы сделать ежемесячный платёж ниже, банк может предложить растянуть долг на более долгий срок. Это снижает нагрузку на бюджет здесь и сейчас, но увеличивает общую переплату.

4. Объединение нескольких кредитов. Одно из самых востребованных условий. Вместо того чтобы платить в три-четыре банка, заёмщик получает один кредит в одном банке и вносит один платёж.

Сколько реально можно сэкономить?

Экономия складывается из трёх составляющих:

Разницы в ставках. Если вы брали кредит под 23%, а сейчас можете взять под 17% на остаток долга, выгода очевидна. Отказа от страховок. Часто в «старый» кредит были включены навязанные страховки. При рефинансировании у вас есть выбор: взять новый кредит со страховкой (ставка будет ниже) или без неё. Важно помнить: если вы оформили кредит со страховкой, но погасили его досрочно, часть денег за неиспользованный период страховки можно вернуть. Комфортного платежа. Снижение ежемесячного платежа высвобождает средства, которые можно направить на накопления или другие нужды.

Пошаговая инструкция: как рефинансировать кредит

Чтобы процедура прошла гладко и принесла выгоду, следуйте этому алгоритму:

Шаг 1. Оценка текущей ситуации.

Запросите в своём банке график платежей или посмотрите его в приложении. Вам нужно знать точную сумму остатка долга и срок, который остался до полного погашения.

Шаг 2. Мониторинг предложений.

Не хватайтесь за первое попавшееся объявление. Изучите предложения 3–5 банков. Обращайте внимание не только на «красивую» низкую ставку, но и на наличие скрытых комиссий. Удобно использовать сервисы-агрегаторы, такие как «Банки.ру» или «Сравни.ру», где можно заполнить одну анкету и получить предложения от разных кредиторов.

Шаг 3. Подача заявки и сбор документов.

Обычно требуют паспорт, СНИЛС/ИНН, справку о доходах (2-НДФЛ или по форме банка) и кредитный договор из старого банка с графиком платежей.

Шаг 4. Одобрение и подписание договора.

Внимательно читайте новый договор. Убедитесь, что целью кредита указано рефинансирование. Банк может перевести деньги двумя способами: выдать их вам на руки (тогда вы сами гасите старый долг) или перевести напрямую в старый банк (более надёжный вариант).

Шаг 5. Закрытие старых обязательств.

Если деньги получили вы, обязательно погасите старый кредит в тот же день, чтобы не платить проценты по двум займам сразу. После погашения возьмите в старом банке справку о закрытии кредита.

Когда рефинансирование необходимо, а когда лучше подождать?

Рефинансировать можно и нужно, если:

1. Ставка упала. Если текущая среднерыночная ставка ниже вашей на 1,5–2% (для ипотечного кредита), 2–3% (для потребительского кредита) и более — это повод для перехода.

2. Упал доход. Вы потеряли в зарплате, и прежний платёж стал непосильным. Увеличение срока кредита снизит ежемесячную нагрузку.

3. Есть несколько кредитов. Вы устали следить за разными датами платежей. Объединение в один кредит спасёт от случайных просрочек.

4. Есть созаёмщики или поручители. Рефинансирование поможет снять эти обязательства с третьих лиц (например, при разводе).

Стоит подождать или отказаться, если:

1. Выплачено больше половины долга. Большинство кредитов на рынке сейчас имеют аннуитетные платежи, и в первые годы вы платите в основном проценты, а тело долга почти не уменьшается. Если вы прошли этот «пик» и осталась в основном «голая» сумма кредита без процентов, рефинансирование может быть невыгодным: новый кредит заставит вас снова «платить проценты вперёд».

2. Плохая кредитная история. Если у вас уже есть просрочки, банки либо откажут, либо предложат ставку выше рыночной, что съест всю выгоду.

3. Осталось платить несколько месяцев. Хлопоты с документами и переоформлением просто не стоят тех нескольких тысяч, которые вы сэкономите.

4. Есть комиссии за досрочное погашение. Убедитесь, что по вашему старому кредиту нет штрафов за досрочное погашение (обычно их нет, но проверить стоит).

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения». Дополнительная информация — по телефону горячей линии по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.



