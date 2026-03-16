Жизнь в «голубой зоне»: почему проект «Виридиан» под Калининградом называют местом будущего

Ссылка Экополис вблизи пруда и многовекового леса подарит счастливые годы жизни. В Калининградской области продолжается развитие масштабного проекта от застройщика КСК, имеющего 26-летний опыт работы в регионе. «Виридиан» — экополис комфорт-класса, который по своей философии близок к «голубым зонам» планеты — местам, где люди живут дольше и счастливее. Долголетие в окружении природы «Виридиан» расположен между Большим Исаково и Малым Васильково, у живописного Чистого пруда. Экополис реализуется на территории площадью 43 гектара. Пространство занимает не только зелёная зона, но и полноценный центр для поддержания здорового образа жизни и восстановления энергии. Район спроектирован не просто как жилой квартал, а как полноценная система для сохранения жизненных сил на долгие годы. На территории комплекса находятся: «Ретрит-лес» с тропами для неспешных прогулок, укрепляющих иммунитет и создающих правильный эмоциональный фон. «Экстремальный парк», который подойдёт любителям активного отдыха, желающим оставаться в тонусе. Зоны для воркаута, где можно заниматься спортом на свежем воздухе, насыщая организм кислородом. Беговая и велодорожка, которые растянутся в живописном месте вокруг всего комплекса на 4 километра.

«Город будущего» для всех поколений От лаконичных квартир для молодых семей до просторных пентхаусов с террасами и видами на пруд — «Виридиан» предлагает жильё на любой вкус. В сердце экополиса расположится уютный пешеходный бульвар с кофейнями и ресторанами, созданными для встреч с близкими и отдыха в кругу семьи. Жилой комплекс создаётся как полноценный автономный город, где современные детские и спортивные площадки, продуктовые магазины, пункты выдачи заказов остаются под рукой. Это позволит насладиться размеренной жизнью без суеты и лишнего стресса, оставаясь в комфортной обстановке в окружении природы. Особый статус экополиса подчёркивает наличие собственной глубоководной скважины: резиденты «Виридиана» будут обеспечены кристально чистой артезианской водой. Забота о будущем и безопасность Для самых маленьких резидентов «Виридиана» уже проектируется собственный детский сад. Это пространство, где молодое поколение сможет расти и познавать мир, погружаясь в атмосферу исторически значимого места. Территория жилого комплекса обустроена по принципу «двор без машин», а система доступа, видеонаблюдение и умный домофон создадут ощущение полной защиты для жителей и их детей.