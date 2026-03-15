В Калининграде на трибунах матча «Балтики» и ЦСКА заметили сестёр Арнтгольц

В Калининграде во время матча «Балтики» и московского ЦСКА на трибунах заметили актрис театра и кино Татьяну и Ольгу Арнтгольц. Об этом сообщили в телеграм-канале футбольного клуба в воскресенье, 15 марта.

Сёстры приехали на игру вместе с родными. В клубе отметили, что актрисы давно обещали побывать на домашнем матче, как только у них появится возможность приехать в родной Калининград.

«Нашим болельщицам уже удавалось поболеть за балтийцев в Москве: так совпало, что и тогда играли с ЦСКА, но в кубковом матче. С сёстрами Арнтгольц на трибунах балтийцы всегда побеждают!» — говорится в публикации.