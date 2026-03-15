Утренние ограничения в аэропортах Москвы повлияли на расписание рейсов в Храброво

Введённые утром ограничения на работу московских аэропортов отразились на расписании рейсов в Храброво. На онлайн-табло калининградской авиагавани по-прежнему указаны задержки как на вылет в столицу, так и на прибытие из неё.
Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале Росавиации, в 9:29 по калининградскому времени ограничения вводили в Домодедово и Жуковском, а в 9:45 — в Шереметьево. Примерно через час их сняли, однако изменения в расписании сохраняются.
Не успевают вовремя вылететь:
- U6 628 в Москву (Домодедово),
- UJ 766 в Хургаду,
- FV 6622 в Москву (Шереметьево),
- SU 6652 в Москву (Шереметьево).
Задерживается прибытие:
- S7 1211 из Москвы,
- SU 1018 из Москвы,
- U6 627 из Домодедово,
- DP 529 из Санкт-Петербурга,
- UJ 765 из Хургады,
- FV 6661 из Шереметьево,
- SU 6661 из Шереметьево.
В пик туристического сезона из Калининграда в Москву ежедневно будут выполняться до 30 рейсов, а в Санкт-Петербург — до 20.