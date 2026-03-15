В Калининградской области после полудня начнутся дожди и резко похолодает

Утром и в первой половине дня в регионе сохранится сухая погода с прояснениями, а после полудня в части районов начнутся дожди и заметно похолодает. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили в воскресенье, 15 марта.

К обеду на западе региона начнёт уплотняться облачность, а затем местами выпадут осадки. В Калининграде и окрестностях слабые и умеренные затяжные дожди наиболее вероятны после 13:00–14:00 и будут идти в течение вечера.

Под дождь могут также попасть Зеленоградский, Багратионовский, Гвардейский, Гурьевский, Полесский и Славский районы. На востоке области до вечера ожидается переменная облачность, существенные осадки там маловероятны.

К обеду воздух в Калининграде и на большей части региона прогреется до +13...+16 градусов, на побережье — до +8...+12. После обеда в Калининграде, на западе области и у моря температура понизится до +4...+8.

Ветер в течение дня будет слабым или умеренным. По данным синоптиков, сейчас температура воздуха составляет +7 градусов, дует южный ветер со скоростью 5 м/с, относительная влажность достигла 66%, атмосферное давление — 1008 гПа.