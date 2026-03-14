Потеплеет до +16, но потом похолодает: какая погода ждёт Калининградскую область в воскресенье

В воскресенье, 15 марта, в Калининграде и области ожидается переменчивая погода с потеплением днём и дождями к вечеру. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура воздуха в регионе составит +4…+7 °C. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду или переменную облачность без осадков. Утром воздух прогреется до +7…+12 °C. Существенных осадков также не ожидается.

Днём в Калининграде и на большей части области температура поднимется до +13…+16 °C, на побережье — до +8…+12 °C. При этом в прибрежных районах будет облачно с прояснениями, местами возможны дожди. В Калининграде и западной части региона осадки могут начаться после 13–14 часов, одновременно начнётся похолодание.

Вечером температура в Калининграде и на западе области опустится до +2…+5 °C, на востоке региона будет +6…+10 °C. Временами ожидаются слабые и умеренные дожди, особенно в Калининграде и таких районах, как Багратионовский, Зеленоградский, Полесский, Гурьевский, Гвардейский, Правдинский и Славский.

Ветер ночью и утром будет юго-восточный, слабый или умеренный — 3–9 м/с. Днём и вечером он сменится на южный или юго-западный, у побережья — западный, со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление в течение суток повысится с 755 до 760 мм рт. ст.