В Калининградской области за сутки изъяли три машины у нетрезвых водителей

Калининградские полицейские за сутки выявили трёх водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в субботу, 14 марта.

Нарушения зафиксировали в Калининграде, посёлке Ижевское Светловского городского округа и посёлке Большаково Славского района. Сотрудники ДПС остановили автомобили для проверки документов и установили личности водителей.

По данным полиции, 37-летний мужчина и 40-летняя женщина ранее уже были лишены водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ещё один нарушитель — 23-летний житель Калининграда — никогда не получал водительское удостоверение. У всех троих инспекторы обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.

В отношении мужчины и женщины возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы. На 23-летнего водителя сотрудники ДПС составили два административных протокола.

Все автомобили нарушителей изъяты и помещены на специализированную стоянку. В полиции подчеркнули, что работа по выявлению подобных правонарушений ведётся на постоянной основе.