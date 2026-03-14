Дожди и похолодание: как изменится погода в Калининградской области в начале недели

В Калининградской области следующая неделя начнётся с похолодания и осадков. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, изменение погоды связано с прохождением малоподвижного атмосферного фронта в зоне высотной барической ложбины над Европой. В понедельник и вторник температура воздуха, вероятно, не превысит +5…+8 °C. Возможны дожди.

Во второй половине недели погода стабилизируется. На регион начнёт влиять гребень антициклона, который сейчас располагается над Казахстаном и соединится с отрогом Азорского антициклона. Синоптики отмечают, что к концу недели может сформироваться пояс высокого давления, который протянется от Урала до Британских островов. Это приведёт к преобладанию сухой и спокойной погоды.

При этом ожидается заметная суточная амплитуда температур: ночами возможны заморозки до 0…-3 °C, а днём воздух будет прогреваться до +10…+13 °C. В тёмное время суток также вероятны туманы.