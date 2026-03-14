До +19 градусов: синоптики рассказали о погоде в Калининградской области в субботу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В субботу, 14 марта, в Калининградской области установится тёплая погода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным наблюдений, ночью температура на метеостанциях региона не опускалась ниже +5…+6 °C. Утром воздух продолжит быстро прогреваться.

К обеду в Калининграде и на большей части области ожидается +16…+18 °C, местами температура может подняться до +19 °C. На побережье прогнозируют +14…+17 °C, а на Куршской и Балтийской косе — от +9 до +14 °C.

В течение дня на небе будет наблюдаться лишь небольшая перистая облачность у западного побережья. Синоптики также предупреждают о порывистом юго-восточном ветре — его скорость может достигать 12–15 м/с.