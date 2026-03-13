Сами отдали победу сопернику: «Локомотив» уступил «Заречью» в домашнем четвертьфинале

Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили во втором матче четвертьфинальной серии подмосковному клубу «Заречье-Одинцово». Игра в спорткомплексе «Янтарный» завершилась со счётом 1:3, сообщает корреспондент «Клопс».

Матч, который, по мнению некоторых калининградских болельщиков, должен был стать триумфальным шествием «Локо» в полуфинал, с первых минут пошёл не по сценарию Андрея Воронкова. Гости из Подмосковья, припёртые к стенке после домашнего поражения, вышли на паркет «умирать» за каждый мяч.

Нападающие «Заречья» раз за разом находили бреши в калининградской защите. «Локомотив» же совершил катастрофически много брака на подаче и в простых доигровках, что позволило соперницам поймать кураж.

Неистовая поддержка «Янтарного» не помогла нашим девчонкам переломить ход встречи в решающие моменты четвёртой партии. Итоговый счёт — 3:1 в пользу «Заречья-Одинцово» (25:21, 25:13, 23:25, 25:21).

Что дальше?

Счёт в серии сравнялся — 1:1. Это значит, что болельщиков ждёт решающий матч, который определит, кто продолжит борьбу за медали. Калининградкам нужно срочно проводить работу над ошибками, ведь права на ещё одну осечку больше нет. Третий поединок состоится в Одинцово 16 марта.