В пяти районах Калининградской области начали жечь траву, уже выгорело 20 гектаров — МЧС

В Калининградской области фиксируют первые палы травы: поджигатели орудуют в пяти районах. Об этом «Клопс» сообщили в региональном управлении МЧС.

С начала весны выгорело 20 гектаров полей, что по площади соответствует примерно 28 футбольным полям стандарта ФИФА. Поджоги зафиксировали в Гусеве, Озёрске, Гвардейске, Правдинске и Черняховске.

Как уточнили в МЧС, благодаря затяжной и снежной зиме в этом году палов в 20 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. К середине марта 2025 года от деятельности поджигателей пострадало более 400 га полей и лесов.

При обнаружении любого возгорания необходимо немедленно сообщить по телефонам экстренных служб 101 или 112.

Поджигателям грозят крупными штрафами. Для обычных граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч. Для юридических лиц штраф составляет до 800 тысяч рублей. Если неосторожное обращение с огнём приводит к уничтожению или повреждению чужого имущества в крупном размере, виновник несёт уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до одного года.