Бывший вице-губернатор Калининградской области Сибирёва получила высокую должность в морском торговом порту

Бывший вице-премьер регионального правительства Наталья Сибирёва заняла должность заместителя генерального директора Калининградского морского торгового порта. О новом месте работы экс-чиновницы сообщили на заседание региональной торгово-промышленной палаты, где Сибирёва выступила уже в статусе представителя порта.

Сейчас она отвечает за взаимодействие предприятия с органами государственной власти. Наталья Сибирёва работала в правительстве Калининградской области с 2018 года по 2022-й. Сначала занимала пост вице-премьера и курировала строительство и градостроительную политику региона, позднее должность советника губернатора по вопросам цифровизации. В последующем Сибирёва трудилась в Западном филиале РАНХиГС и «Мегафоне».

Наталья Сибирёва в 2000-м окончила Калининградский государственный университет по специальности «математика», в 2006-м — Северо-Западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция». С 1999 года работала в системе государственной регистрации недвижимости. С 2013 по 2014 — в Москве, на должности заместителя директора Федеральной кадастровой палаты России. С 2014 по 2016 год была заместителем директора филиала «Федеральной кадастровой палаты Росреестра» по Калининградской области, с 2016 по 2018-й возглавляла территориальное управление Росимущества. 19 ноября 2018 года назначена заместителем председателя правительства Калининградской области.



