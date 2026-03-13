Калининградцам объяснили, почему пропал сигнал «Триколор ТВ» и что делать абонентам

В России, в том числе в Калининградской области, для абонентов цифрового сервиса «Триколор» вещание оказалось недоступным. Как пояснили в компании, 4 марта случилась авария на спутнике «Триколор-Сибирь» (56°), и он был безвозвратно утерян.

Вещание восстановлено на спутнике «Триколор-Центр» (36°). Как пояснили «Клопс» в службе поддержки, абонентам Калининградской области новый спутник доступен с 11 марта.

Пользователи могут самостоятельно повернуть антенну либо обратиться в сервисную компанию. По словам специалиста службы поддержки, вызов мастера должен быть бесплатным, как и сама операция по перенастройке спутниковой тарелки. Если потребуются высотные работы или, к примеру, замена кабеля, за это придётся заплатить.