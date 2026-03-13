В Гидрометцентре рассказали, каким будет начало лета в Калининградской области

Июнь в Калининградской области будет холоднее климатической нормы. Такие данные опубликованы на сайте Гидрометцентра.

Согласно сезонному прогнозу на ближайшие три месяца, апрель и май в нашем регионе будут теплее на 1 градус, а вот июнь, наоборот, холоднее.

Администратор группы «Погода и метеоявления в Калининградской области» «ВКонтакте» Даниил Урсакий отметил, что прогноз носит усреднённый и вероятностный характер. Как пояснил эксперт, это один из возможных сценариев изменения погоды.