Решающий бой в Калининграде: «Локомотив» принимает «Заречье-Одинцово» в матче плей-офф Суперлиги

В пятницу, 13 марта, «Локомотив» проведёт вторую встречу серии плей-офф женской Суперлиги. Всё о предстоящем поединке, который может стать решающим для калининградок, читайте в материале «Клопс».

На домашней арене подопечные Андрея Воронкова сразятся с подмосковным «Заречьем-Одинцово». После драматичной игры в гостях калининградкам предстоит подтвердить статус действующего чемпиона и оформить путёвку в следующий раунд.

Как прошёл первый матч

Первая встреча команд в Одинцово превратилась в настоящую волейбольную триллер-драму. «Локомотив» уступил в первой партии, а в третьем сете и вовсе отпустил соперниц в глубокий отрыв. Однако калининградский характер взял своё.

Переломным моментом стал выход на площадку Марины Аслямовой. Молодая волейболистка не стушевалась и буквально изменила всё в пользу «Локо».

Исход матча решился на тай-брейке, где «Локомотив» оказался хладнокровнее. «Мы сделали первый шаг, будем готовиться ко второму. Результатом довольны, но не поём себе дифирамбы. Здесь и сейчас уже надо это забыть, идут игры на выбывание», — подчеркнул главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков.

Старший тренер «Заречья» Алексей Гатин отметил, что его команда «должна была забирать игру», и пообещал серьёзную подготовку к визиту в Калининград.

Игроки «Локо» — лучшие в стране

Матч пройдёт на фоне отличных новостей для калининградских болельщиков. 10 марта завершилось народное голосование в телеграм-канале Суперлиги, где выбирали лучших игроков регулярного чемпионата. Представительницы «Локомотива» доминируют в симпатиях зрителей.

В список лучших блокирующих попала и одна из соперниц — знакомая нашим зрителям Юлия Бровкина. Теперь судьбу символической сборной решат тренеры Суперлиги, а итоги объявят уже 15 марта.