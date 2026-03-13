Решающий бой в Калининграде: «Локомотив» принимает «Заречье-Одинцово» в матче плей-офф Суперлиги

В пятницу, 13 марта, «Локомотив» проведёт вторую встречу серии плей-офф женской Суперлиги. Всё о предстоящем поединке, который может стать решающим для калининградок, читайте в материале «Клопс».
На домашней арене подопечные Андрея Воронкова сразятся с подмосковным «Заречьем-Одинцово». После драматичной игры в гостях калининградкам предстоит подтвердить статус действующего чемпиона и оформить путёвку в следующий раунд.
Как прошёл первый матч
Первая встреча команд в Одинцово превратилась в настоящую волейбольную триллер-драму. «Локомотив» уступил в первой партии, а в третьем сете и вовсе отпустил соперниц в глубокий отрыв. Однако калининградский характер взял своё.
Переломным моментом стал выход на площадку Марины Аслямовой. Молодая волейболистка не стушевалась и буквально изменила всё в пользу «Локо».
Исход матча решился на тай-брейке, где «Локомотив» оказался хладнокровнее. «Мы сделали первый шаг, будем готовиться ко второму. Результатом довольны, но не поём себе дифирамбы. Здесь и сейчас уже надо это забыть, идут игры на выбывание», — подчеркнул главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков.
Старший тренер «Заречья» Алексей Гатин отметил, что его команда «должна была забирать игру», и пообещал серьёзную подготовку к визиту в Калининград.
Игроки «Локо» — лучшие в стране
Матч пройдёт на фоне отличных новостей для калининградских болельщиков. 10 марта завершилось народное голосование в телеграм-канале Суперлиги, где выбирали лучших игроков регулярного чемпионата. Представительницы «Локомотива» доминируют в симпатиях зрителей.
В список лучших блокирующих попала и одна из соперниц — знакомая нашим зрителям Юлия Бровкина. Теперь судьбу символической сборной решат тренеры Суперлиги, а итоги объявят уже 15 марта.
|№
|Команда
|И
|В
|П
|Оч
|Пар
|1
|Динамо-Ак Барс (Казань)
|26
|22
|4
|68
|72:20
|2
|Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)
|26
|22
|4
|65
|73:24
|3
|Заречье-Одинцово (Московская обл.)
|26
|18
|8
|55
|60:38
|4
|Ленинградка (Санкт-Петербург)
|26
|17
|9
|49
|61:43
|5
|Динамо (Москва)
|26
|16
|10
|47
|61:46
|6
|Локомотив (Калининградская обл.)
|26
|15
|11
|44
|54:47
|7
|Корабелка (Санкт-Петербург)
|26
|13
|13
|36
|45:51
|8
|Тулица (Тульская обл.)
|26
|12
|14
|37
|47:52
|9
|Протон (Саратов)
|26
|11
|15
|34
|50:54
|10
|Омичка (Омская обл.)
|26
|10
|16
|33
|45:60
|11
|Динамо (Краснодар)
|26
|10
|16
|26
|40:60
|12
|Динамо-Метар (Челябинск)
|26
|8
|18
|24
|38:66
|13
|Минчанка (Минск)
|26
|4
|22
|15
|29:70
|14
|Енисей (Красноярск)
|26
|4
|22
|13
|29:73
Сенсации сезона
Старт четвертьфиналов женской Суперлиги перевернул все прогнозы. Из четырёх лучших команд регулярного чемпионата в первых матчах победила только одна. Помимо «Заречья» оступились «Уралочка» и «Ленинградка». Ответные игры станут максимально непредсказуемыми.
|Команды
|1-й матч
|2-й матч*
|Счёт серии
|Уралочка-НТМК Корабелка
|
1 : 3
21:25 24:26 25:17 19:25
|13.03.2026 17:00
|0 : 1
|Заречье-Одинцово Локомотив
|
2 : 3
25:20 17:25 27:29 25:20 14:16
|13.03.2026 19:00
|0 : 1
|Динамо-Ак Барс Тулица
|
3 : 1
16:25 25:15 25:19 25:23
|13.03.2026 15:00
|1 : 0
|Ленинградка Динамо
|
1 : 3
25:19 24:26 23:25 21:25
|14.03.2026 16:00
|0 : 1
* Время указано по Калининграду (UTC+2)
Для «Локомотива» это шанс закрыть серию дома и избежать лишних нервов. Для «Заречья» — последний шанс зацепиться за сезон. Ожидается аншлаг, ведь в Калининграде волейбол — это больше, чем просто спорт.
Начало игры 13 марта в 19:00. Доступ на стадион будет открыт за пару часов до стартового свистка. В фойе болельщиков ждёт масса развлечений.