11:24

Решающий бой в Калининграде: «Локомотив» принимает «Заречье-Одинцово» в матче плей-офф Суперлиги

  1. Калининград
Автор:
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В пятницу, 13 марта, «Локомотив» проведёт вторую встречу серии плей-офф женской Суперлиги. Всё о предстоящем поединке, который может стать решающим для калининградок, читайте в материале «Клопс».

На домашней арене подопечные Андрея Воронкова сразятся с подмосковным «Заречьем-Одинцово». После драматичной игры в гостях калининградкам предстоит подтвердить статус действующего чемпиона и оформить путёвку в следующий раунд.

Как прошёл первый матч

Первая встреча команд в Одинцово превратилась в настоящую волейбольную триллер-драму. «Локомотив» уступил в первой партии, а в третьем сете и вовсе отпустил соперниц в глубокий отрыв. Однако калининградский характер взял своё.

Переломным моментом стал выход на площадку Марины Аслямовой. Молодая волейболистка не стушевалась и буквально изменила всё в пользу «Локо».

Исход матча решился на тай-брейке, где «Локомотив» оказался хладнокровнее. «Мы сделали первый шаг, будем готовиться ко второму. Результатом довольны, но не поём себе дифирамбы. Здесь и сейчас уже надо это забыть, идут игры на выбывание», — подчеркнул главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков.

Старший тренер «Заречья» Алексей Гатин отметил, что его команда «должна была забирать игру», и пообещал серьёзную подготовку к визиту в Калининград.

Игроки «Локо» — лучшие в стране

Матч пройдёт на фоне отличных новостей для калининградских болельщиков. 10 марта завершилось народное голосование в телеграм-канале Суперлиги, где выбирали лучших игроков регулярного чемпионата. Представительницы «Локомотива» доминируют в симпатиях зрителей.

В список лучших блокирующих попала и одна из соперниц — знакомая нашим зрителям Юлия Бровкина. Теперь судьбу символической сборной решат тренеры Суперлиги, а итоги объявят уже 15 марта.

Команда И В П Оч Пар
1Динамо-Ак Барс (Казань)262246872:20
2Уралочка-НТМК (Свердловская обл.)262246573:24
3 Заречье-Одинцово (Московская обл.) 26 18 8 55 60:38
4Ленинградка (Санкт-Петербург)261794961:43
5Динамо (Москва)2616104761:46
6 Локомотив (Калининградская обл.) 26 15 11 44 54:47
7Корабелка (Санкт-Петербург)2613133645:51
8Тулица (Тульская обл.)2612143747:52
9 Протон (Саратов) 26 11 15 34 50:54
10Омичка (Омская обл.)2610163345:60
11Динамо (Краснодар)2610162640:60
12Динамо-Метар (Челябинск)268182438:66
13Минчанка (Минск)264221529:70
14Енисей (Красноярск)264221329:73

Сенсации сезона

Старт четвертьфиналов женской Суперлиги перевернул все прогнозы. Из четырёх лучших команд регулярного чемпионата в первых матчах победила только одна. Помимо «Заречья» оступились «Уралочка» и «Ленинградка». Ответные игры станут максимально непредсказуемыми.

Команды 1-й матч 2-й матч* Счёт серии
Уралочка-НТМК Корабелка
1 : 3
21:25 24:26 25:17 19:25
 13.03.2026 17:00 0 : 1
Заречье-Одинцово Локомотив
2 : 3
25:20 17:25 27:29 25:20 14:16
 13.03.2026 19:00 0 : 1
Динамо-Ак Барс Тулица
3 : 1
16:25 25:15 25:19 25:23
 13.03.2026 15:00 1 : 0
Ленинградка Динамо
1 : 3
25:19 24:26 23:25 21:25
 14.03.2026 16:00 0 : 1

* Время указано по Калининграду (UTC+2)

Для «Локомотива» это шанс закрыть серию дома и избежать лишних нервов. Для «Заречья» — последний шанс зацепиться за сезон. Ожидается аншлаг, ведь в Калининграде волейбол — это больше, чем просто спорт.

Начало игры 13 марта в 19:00. Доступ на стадион будет открыт за пару часов до стартового свистка. В фойе болельщиков ждёт масса развлечений.

1 995
Спорт