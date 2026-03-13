Калининградские консервы и морепродукты отправили в Молдову, Азербайджан и Узбекистан

Калининградские производители с начала марта экспортировали 90 тонн рыбных консервов и морепродуктов. Такие данные приводит региональный Россельхознадзор.

40 тонн рыбных консервов в ассортименте отправились на прилавки магазинов Узбекистана, 37 тонн продукции поступит в Молдову, ещё 15 тонн рыбы и морепродуктов получат покупатели в Азербайджане.

«Продукция отправлена с соблюдением ветеринарных требований стран-импортёров и в сопровождении ветеринарных сертификатов», — отметили в ведомстве.

Шпроты в России стали почти дефицитным продуктом, и Калининградской области стоит увеличить их производство. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

