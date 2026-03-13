Не спешите удобрять и обрезать: калининградский агроном рассказал про ошибки садоводов ранней весной

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

После морозной затяжной зимы в Калининградской области садоводы начинают наводить порядок на участках. Как сделать это правильно и почему спешка может навредить растениям, рассказала «Клопс» агроном Зоя Бахурова.

Начинать обрезку деревьев и кустарников с наступлением первых тёплых дней точно не стоит. Это — важнейший этап весеннего ухода, но если сделать её слишком рано, можно всё испортить, предостерегает специалист.

«Во-первых, в марте возможны заморозки, а свежие срезы становятся уязвимыми для низких температур, — объяснила Зоя Бахурова. — Во-вторых, сокодвижение ещё не началось, поэтому растение хуже восстанавливается после обрезки».

Кроме того, открытые срезы могут стать входными воротами для инфекций и грибковых заболеваний.

Вторая распространённая ошибка — неправильное внесение удобрений. Весной растения нуждаются в питательных веществах, но не все виды подкормки можно вносить в начале сезона.

«Увидев, что растение плохо просыпается, человек бежит с ведром удобрений, — говорит агроном. — А корни у растений после зимы ещё спят или даже повреждены.

Они находятся в холодной земле и не способны всасывать воду и тем более удобрения!»

По её наблюдениям, садоводы часто стараются дать растениям как можно больше питания, но избыток может быть опасен.

Перекопка грядок и рыхление почвы в неподходящее время тоже пользы не принесут. Так можно навредить структуре грунта и снизить его плодородие.

Если почва ещё слишком влажная — образуются комья, которые потом высыхают и уплотняются.

При наличии червей и полезных микроорганизмов глубокая перекопка разрушает биобаланс почвы.

Если вы сделали это осенью, весной перекапывать снова вообще не нужно.

А вот начинать бороться с вредителями, которые зимовали в коре деревьев, почве и растительных остатках, нужно, наоборот, в ближайшее время. «Некоторые откладывают обработку, думая, что можно провести её позже, но это опасная ошибка, которая может привести к массовому поражению сада насекомыми и болезнями», — предупреждает агроном.

Вредители начинают размножаться ещё до появления первых листьев, поражая почки и молодые побеги. Если опоздать с обработкой, насекомые откроют сезон и борьба с ними станет сложнее и затратнее.

Многие грибковые болезни (фитофтороз, парша, мучнистая роса) пережидают зиму в растительных остатках и активизируются уже в первые тёплые дни.

Первая обработка сада проводится ещё до набухания почек, когда установится температура выше +5°C.

«Если проводить обработку сада комплексно, вредители не успеют причинить ущерб, а растения будут крепкими и здоровыми», — заключила Зоя Бахурова.