Объявляется конкурсный отбор на обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров в 2026/27 учебном году

Правительством Калининградской области до 10 апреля 2026 года проводится конкурсный отбор претендентов на обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров.

Главная цель программы — подготовка управленцев, способных руководить предприятием в условиях острой конкуренции, умеющих принимать эффективные управленческие решения, готовых отвечать серьёзным экономическим вызовам.

Обучение будет проводиться по базовой образовательной программе (тип В), предусматривающей обучение по одному из трёх направлений: менеджмент, маркетинг, финансовый менеджмент.

Программа профессиональной переподготовки позволяет участникам получить современное бизнес-образование на условиях бюджетного софинансирования.

Длительность обучения — 9 месяцев без отрыва от работы (вечерняя (очная) форма обучения с 18:00 до 21:00). После окончания обучения на конкурсной основе лучшие специалисты получают право прохождения стажировки на ведущих зарубежных предприятиях.

Оплата обучения финансируется из трёх источников: 33% оплачивается из федерального бюджета, 33% оплачивается из регионального бюджета, 34% оплачивает предприятие, которое рекомендует специалиста, либо сам специалист.

Квалификационный отбор специалистов будет проводиться региональной комиссией по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации до 10 апреля 2026 года.

Основные критерии для допуска к конкурсному отбору: возраст до 50 лет, высшее образование, стаж работы не менее 5 лет, из них опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет.

Преимущественное право участия имеют сотрудники, участвующие в реализации проекта развития организации, а также организации, предприятия, учреждения, участвующие в реализации национальных и региональных проектов.

Приём документов осуществляется по адресу: г. Калининград, ул. Д. Донского, 1 (каб. 104).

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (4012) 599-451 (Людмила Владимировна Галявина, ответственный секретарь региональной комиссии, начальник отдела профессионального развития и работы с кадровым резервом Управления государственной службы и кадровой работы правительства Калининградской области), email: l.galyavina@gov39.ru, 8 (4012) 599-432, Алиса Александровна Баранова, ведущий консультант отдела профессионального развития и работы с кадровым резервом Управления государственной службы и кадровой работы Правительства Калининградской области, email: aa.baranova@gov39.ru.

Для справки:

Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации — это масштабная и во многом уникальная программа, также известная как «Президентская программа», которая реализуется в Российской Федерации с 1998 года, в соответствии с Указом Президента РФ от 23 июля 1997 г. № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» и Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 142.

Чтобы попасть на подготовку, необходимо:

1. Получить рекомендацию организации, в которой специалист работает.

2. Пройти конкурсный отбор в региональных комиссиях.

Если специалист — владелец собственного предприятия, он может самостоятельно дать себе рекомендацию.

Неотъемлемой частью Программы являются стажировки специалистов на различных предприятиях за рубежом (в форме дополнительных профессиональных программ повышения квалификации), на которые попадают примерно 15% прошедших обучение. Стажировки для специалистов являются бесплатными. Их назначение — предоставление возможности российским специалистам на практике применить освоенные в ходе обучения компетенции; изучить передовой опыт и установить деловые контакты с российскими и зарубежными предприятиями.

Зарубежными партнёрами Программы являются Китай, Индия, Египет, Беларусь, Узбекистан.

За период реализации Государственного плана: