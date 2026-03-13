Парламентарии обсудили начало аграрного сезона — Кропоткин

В региональном парламенте обсудили начало аграрного сезона. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин.

«В региональном парламенте состоялось заседание рабочей группы по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды Общественного совета при Заксобрании. Основным вопросом стала подготовка к новому аграрному сезону», — рассказал Кропоткин.

Участники встречи обсудили положение дел и задачи в сферах растениеводства, животноводства и овощеводства, поделились сложностями, с которыми сталкиваются производители.

Был озвучен прогноз на 2026 год: объёмы посевных площадей и мощностей по хранению зерновых культур.