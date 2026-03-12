В нетуристическом районе Калининграда историк сделал открытия: читайте в «Стране Калининград»

В Калининграде немало популярных у туристов мест. Но есть не менее интересные уголки, которым, возможно, ещё предстоит стать любимцами гостей нашего города. Один из таких – квартал «Кронпринц» (улицы Фрунзе, Пионерская и Литовский вал). Его изучением занимается калининградский историк Илья Дементьев.
Квартал «Кронпринц»: эклектика нашего города
Сегодня этот квартал выглядит на карте как треугольник: он ограничен тремя улицами: Фрунзе, Литовский вал и 9 Апреля.
— На картах ХVIII века можно видеть примерно такие же границы. Отличие в том, что тогда не было улицы 9 Апреля — она появилась в советское время, поверх старой сетки улиц. Три века назад видна неплотная застройка, много зелени — потом первого становится больше, второго меньше. В ХIХ веке появляется казарменный комплекс «Кронпринц». Так что это исторический «треугольник», — говорит Илья Дементьев.
Какие открытия сделал наш земляк
Орденом Красной звезды юнгу наградили в 16 лет
Родом Евгений Арсеньевич Андреев из Минска. Ему было десять лет, когда началась Великая Отечественная война. Отец ушёл на фронт и пропал без вести. Жизнь с мамой и сестрой в тылу была полна трудностей и лишений. В конце войны 14-летний Евгений, прибавив себе два года, связал свою жизнь с Балтийским флотом.
Выпускник школы юнг Андреев и успел поучаствовать в боевом тралении Балтийского моря. Разминирование — одно из самых сложных направлений инженерной деятельности, требующей подготовки, высокой квалификации, смелости и самообладания. На Балтийском море, напичканном за две мировые войны минами, труд тральщиков спас много жизней и техники.
История подвига и дельнейшая жизнь юнги Балтфлота
Благословил последний раввин Кёнигсберга
Давид Шведик — главный раввин Калининграда и Калининградской области с 1998 года. Нам он рассказал о том, как пришёл к иудаизму, о прошлом и настоящем калининградской еврейской общины и о том, что вдохновляет его в этой жизни.
– До 27 лет я жил как обычный человек «страны Советов». Обычная еврейская семья, школа, автодорожный техникум, инженерно–строительный институт, служба во внутренних войсках. Правда, большую часть армейской службы прошла в ансамбле — пел, занимался театром, учился вокалу. Я знал, что я еврей, но что за этим стоит, не понимал. А началось всё с простого желания зайти в синагогу.
Интервью с Давидом Шведиком
