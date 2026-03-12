Повар из Калининграда снялась в шоу «Мама в 16»

Калининградский повар Ольга снялась в новом сезоне реалити «Мама в 16». Серия с землячкой выйдет 18 марта на телеканале «Ю».

Девушка с 15 лет живёт одна, учится заочно и работает поваром. С Дмитрием она познакомилась в общей компании. Мать Ольги не одобрила выбор и даже отговорила её от брака с парнем, считая его ненадёжным. Родители Дмитрия ведут асоциальный образ жизни. Они настроены против избранницы сына и считают беременность попыткой «отжать квартиру».

Как уточнили в пресс-службе телеканала, героиня программы продолжает жить в Калининграде. Более подробно о том, как сложилась её судьба, расскажут в выпуске передачи.

«Мама в 16», ранее известное как «Беременна в 16» на канале «Ю», — это реалити о подростках 16–17 лет. Проект показывает сложности раннего материнства. Каждая серия посвящена новой героине. Камеры фиксируют жизнь от момента теста на беременность до родов и первых месяцев жизни с младенцем.