«Под нами буквально пороховая бочка»: жильцы новостройки на Леонова боятся за свою безопасность из-за недоделок

В Калининграде в новостройке по ул. Леонова нарушены противопожарные нормы и правила. Но несмотря на все предписания, ситуация практически не сдвинулась с мёртвой точки. Об этом «Клопс» рассказали жители, которые вот уже несколько лет пытаются защитить своё право на безопасность.

Дом был сдан в эксплуатацию в ноябре 2021 года. У комиссии почему-то не возникло никаких вопросов. Проблемы выявились позднее.

Кто так строит?

«В нашем распоряжении есть документы, в частности, уведомление от компании, которая занималась монтажом противопожарной системы, в адрес застройщика, — рассказала одна из собеседниц «Клопс». — В документе, который датирован февралём 2022 года, фирма сообщила, что приостанавливает пусконаладочные работы систем пожарной сигнализации, речевого оповещения, автоматизации дымоудаления и водяного пожаротушения. В апреле 2022 года управляющая компания составила акт, в котором указано, что система пожаротушения недоделана и не сдана в эксплуатацию. В июне 2022 года УК обратилась к застройщику с просьбой завершить монтаж системы вентиляции в подземном паркинге. Получается, что на момент работы комиссии по приёмке дома в эксплуатацию противопожарка не могла соответствовать проекту».

В начале сентября того же года жители дома направили коллективное обращение в прокуратуру Калининградской области. Люди просили проверить здание на предмет нарушений противопожарной безопасности. МЧС вынесло первое предписание и постановление об административном наказании управляющей компании. Были, в частности, выявлены следующие нарушения:

неукомплектованность пожарными рукавами;

неисправное состояние системы противопожарной сигнализации;

неработоспособность системы вытяжной противодымной вентиляции и целый ряд других нарушений.

Из этого списка решился вопрос только с противопожарными рукавами. Провести повторную проверку МЧС не успело. В 2023 году дом перешёл под управление другой УК.

Отозвали исполнительный лист

Летом 2023 года новая управляющая компания дома провела экспертизу системы противопожарной безопасности. Вердикт был суровым: системы оповещения, пожаротушения и дымоудаления не работают.

УК обратилась в суд с требованием обязать застройщика устранить нарушения в рамках гарантийного ремонта. В феврале 2024 года стороны подписали мировое соглашение, но до сегодняшнего дня указанные в нём работы не выполнены.

Управляющая компания получила исполнительный лист и передала его в службу судебных приставов Центрального района Калининграда, а затем по неясным причинам отозвала документ.

«Это факт был установлен только благодаря вмешательству прокуратуры. Исполнительное производство вновь открыто, — рассказала собеседница «Клопс». — Я обращалась с письменным заявлением в управляющую компанию с просьбой прояснить, будут ли они выполнять все работы своими силами или обратятся в суд с иском к застройщику. Но мне не ответили».

38 пунктов нарушений

После смены УК людям пришлось вновь жаловаться властям. В 2024 году к административной ответственности привлекли застройщика. МЧС трижды выносило постановление и в отношении новой управляющей компании, последнее — 22 января 2026 года. Оно содержит уже 38 пунктов нарушений. Помимо стандартных требований по восстановлению системы оповещения и управления эвакуацией, в документе указаны многочисленные конструктивные нарушения и строительные дефекты, устранение которых потребует многомиллионных вложений.

Парковка — как пороховая бочка

Особую тревогу у жильцов вызывает состояние подземного паркинга на 120 автомобилей.

«При отсутствии работоспособных систем противопожарной защиты и дымоудаления риск катастрофического развития пожара многократно возрастает, — отметил один из жильцов дома. — Огонь может быстро распространиться от автомобиля к автомобилю. Токсичный дым от горящего пластика и резины заполнит помещения в считанные минуты. Отсутствие исправной противодымной вентиляции заблокирует пути эвакуации. Мы живём буквально над пороховой бочкой. В случае возгорания на парковке у нас практически не будет шансов безопасно покинуть квартиры. Особенно учитывая, что лестницы не соответствуют нормам — ступени разной высоты, на путях эвакуации неправильно установлены двери, которые сужают пути и создают смертельную ловушку, а сигнализация не работает. Но закрывать паркинг никак нельзя: вокруг дома нет места, машины некуда ставить».

Жильцы обращались с коллективными заявлениями в различные органы власти, включая Администрацию президента РФ. Все обращения были перенаправлены на местный уровень, но окончательного решения нет.

Полгода до конца гарантии

До истечения гарантийного срока на дом осталось всего полгода. Жильцы опасаются, что после этой даты все многомиллионные проблемы повесят на них.

«Мы не должны и не хотим оплачивать ошибки застройщика и бездействие УК, — подчеркивает жительница дома. — Мы просто хотим спать спокойно, зная, что в случае беды система сработает, а не подведёт, что люди не споткнутся на лестницах, что огонь не будет распространяться, что к дому смогут подъехать пожарные».