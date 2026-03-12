Калининградцам напомнили о положенных контрактникам мерах соцподдержки (список)

Калининградцам напомнили о мерах соцподдержки для граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы с Минобороны. Общая сумма выплат составит около 2 150 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Граждане, заключившие контракт с 1 января 2026 года на срок не менее одного года для участия в специальной военной операции, получат единовременную денежную выплату в размере 500 000 рублей. Выплата предоставляется в беззаявительном порядке гражданам, направленным военным комиссариатом Калининграда в пункт отбора на военную службу по контракту после зачисления в воинскую часть», — говорится в сообщении.
При заключении контракта о прохождении военной службы полагается:
- выплата 1 000 000 руб. единовременно (от правительства Калининградской области);
- выплата 400 тыс. руб. единовременно (при заключении контракта сроком от года и более);
- выплата 500 тыс. руб. единовременно (от администрации Калининграда);
- денежное довольствие от 210 тыс. руб. в месяц (в зависимости от воинского звания, занимаемой воинской должности и выслуги лет, а также при выполнении специальных задач);
- выплата 22,5 тыс. руб. (материальная помощь один раз в год);
- выплата 22,5 тыс. руб. (подъёмное пособие);
- выплата 4 582 рубля — ветеранам боевых действий.
Всем военнослужащим по контракту гарантировано:
денежное довольствие (при выполнении специальных задач в зоне СВО):
- от 210 тыс. руб. в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет);
- от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб. (за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника);
- 8 тыс. руб. ежедневно (за участие в активных наступательных действиях);
- 50 тыс. руб. (за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов);
- 15 тыс. руб. ежемесячная социальная выплата (Указ Президента № 230дсп от 31 марта 2023 г);
- 4 582 рубля — социальная выплата ветеранам боевых действий.
социальные льготы и гарантии военнослужащему по контракту:
- списание задолженностей по кредитам на сумму до 10 млн рублей, если до 1 ноября 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании по этим обязательствам (№ 391-ФЗ от 23.11.2024 г.);
- кредитные каникулы военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях в зоне СВО;
- 1 сутки за 3 суток к выслуге лет в зоне проведения боевых действий (в зоне СВО);
- приостановление судебных взысканий и задолженностей по линии ФССП;
- собственное жильё военнослужащему по программе накопительно-ипотечной системы;
- оформление земельного участка в собственность удостоенных звания Героя России и Орденов;
- служебное жильё или компенсация за найм жилого помещения;
- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, а также бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;
- бесплатное обеспечение вещевым имуществом и обмундированием, бесплатное трёхразовое питание;
- двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже 1 раза в 6 месяцев;
- страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета;
- право на пенсию после 20 лет военной службы;
- бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, отпуск (военнослужащему и одному члену семьи один раз в год к месту проведения отпуска и обратно (в соответствии с Федеральным Законом «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ);
- социальные гарантии в связи с обучением в образовательных организациях в период военной службы — выплата подъёмного пособия при перемещении к новому месту военной службы, военнослужащему и членам его семьи;
- перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн личного имущества;
- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 до 75 суток (в зависимости от выслуги лет.
Дополнительные льготы для участников СВО:
- статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы;
- кредитные и налоговые каникулы;
- бюджетные места для обучения детей в вузах;
- бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях;
- социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья);
- единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов РФ для военнослужащих по контракту.