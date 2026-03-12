В Калининграде начали мыть дороги с шампунем

В Калининграде начали весеннюю мойку улиц. Дороги очищают водой и специальным шампунем, рассказала журналистам глава городской администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в четверг, 12 марта.

По словам сити-менеджера, коммунальные службы постепенно выходят на такой формат уборки. Для этого технику «переобули» после зимы — установили другое навесное оборудование и щётки.

«Город начали мыть. Уже дня три моем дороги — с водой, шампунем», — сказала Дятлова.

Пока работы ведутся осторожно, без интенсивной ночной мойки. Это связано с погодными условиями: земля ещё промёрзшая, ночью температура около +2 градусов.

«Чтобы не создавать ледяную корочку, — пояснила глава администрации. — А то пройдём водой — и она может схватиться».

Основная задача сейчас — убрать с дорог грязь и песок, который использовался зимой. Сейчас он имеет примесь нефтепродуктов, поэтому повторно посыпать этим материалом улицы будет нельзя.

Тротуары пока мыть не планируют — их будут очищать щётками, которые установлены на бобкетах.

«Конечно, ждём и дождь, который тоже поможет нам помыть город», — сказала глава администрации.