В Калининграде начали мыть дороги с шампунем

В Калининграде начали весеннюю мойку улиц. Дороги очищают водой и специальным шампунем, рассказала журналистам глава городской администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в четверг, 12 марта.
По словам сити-менеджера, коммунальные службы постепенно выходят на такой формат уборки. Для этого технику «переобули» после зимы — установили другое навесное оборудование и щётки.
«Город начали мыть. Уже дня три моем дороги — с водой, шампунем», — сказала Дятлова.
Пока работы ведутся осторожно, без интенсивной ночной мойки. Это связано с погодными условиями: земля ещё промёрзшая, ночью температура около +2 градусов.
«Чтобы не создавать ледяную корочку, — пояснила глава администрации. — А то пройдём водой — и она может схватиться».
Основная задача сейчас — убрать с дорог грязь и песок, который использовался зимой. Сейчас он имеет примесь нефтепродуктов, поэтому повторно посыпать этим материалом улицы будет нельзя.
Тротуары пока мыть не планируют — их будут очищать щётками, которые установлены на бобкетах.
«Конечно, ждём и дождь, который тоже поможет нам помыть город», — сказала глава администрации.
Весенняя уборка дорог проходит одновременно с традиционным обследованием улично-дорожной сети после зимы. Специалисты проверяют состояние асфальта и тротуаров, устраняют ямы и трещины, а также готовятся к нанесению дорожной разметки.