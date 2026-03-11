После ЧП с рыбаками и детьми в Калининградской области вводят запрет на выход на лёд

В Калининградской области из-за потепления и ухудшения обстановки на водоёмах введут запрет на выход на лёд. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил в своём телеграм-канале, комментируя недавнее ЧП в заливе.

«Друзья, очевидно, что выходить на лёд в плюсовую температуру — не лучшая идея. <...> Чудо, что обошлось без трагедии. Договорились с руководством нашего МЧС, что необходимо установить запрет выхода на лёд. К тому же через систему оповещения предупреждаем об опасности. Ещё раз. Лёд тает, даже если кажется, что он ещё крепкий.

Выходить рыбачить или просто прогуляться — опасно. Зачем рисковать своей жизнью и жизнью сотрудников МЧС, которые будут вас спасать?» — написал глава области.