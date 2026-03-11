Кто сыграет в новой экранизации «Войны и мира»: читайте в журнале «Калининградская антенна»

Режиссёр Cарик Андреасян представил актрису Полину Гухман в образе Ростовой. Полине 19 лет, на её счету уже около 50 актёрских работ, в том числе сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!», «Москва слезам не верит. Всё только начинается», «Резервация», фильмы «Алиса в Стране чудес» и «Тур с Иванушками». Также Гухман получила одну из главных ролей в сериале «После Фишера. Инквизитор», где встретится на одной площадке с Юлией Снигирь и Александром Петровым.

Ранее обсуждалось, что, возможно, роль Наташи Ростовой получит супруга режиссёра Лиза Моряк, но актриса все слухи опровергла.

Напомним, Станислав Бондаренко предстанет в роли жениха Наташи — князя Андрея Болконского, Александр Метелкин сыграет Николая Ростова, а Матвей Лыков — Анатоля Курагина. Премьера исторической драмы намечена на февраль следующего года.

