«Он просто сказал извините — и удрал»: на остановке в центре Калининграда самокатчик сбил женщину

В центре Калининграда самокатчик сбил женщину на остановке общественного транспорта и уехал с места происшествия. Инцидент случился накануне, 10 марта, рассказала «Клопс» пострадавшая Татьяна (имя изменено).

Речь про популярное место возле гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, 67), напротив ТЦ «Меркурий». Женщина шла на остановку со стороны ТРЦ «Плаза». Она услышала шум и поняла, что сзади по тротуару едет группа молодых людей на электросамокатах. Но среагировать калининградка не успела. Несколько человек сманеврировали в потоке людей, а один — не смог.

«На остановке было много народу. Когда он врезался в меня, я запуталась в самокате и упала», — рассказала женщина.

По словам калининградки, самокат был арендным. После столкновения виновный даже не помог ей встать на ноги, а вскоре скрылся с места происшествия.

«Он сказал: «Ой, извините», — вспоминает пострадавшая. — А пока люди помогали мне подняться и садили на скамейку, он просто уехал».

На место вызвали экстренные службы. Один из свидетелей дал показания сотрудникам ДПС. Женщине оказали помощь, серьёзных травм, по предварительным данным, нет — медики диагностировали многочисленные ушибы конечностей. Было подозрение на перелом, но, к счастью, не подтвердилось.

Сотрудники ДПС оформили происшествие. По словам пострадавшей, самокат удалось идентифицировать, однако личность водителя пока устанавливают.

Женщина отмечает, что больше всего её возмущает ситуация с безопасностью на тротуарах. «Очень обидно, что с этими самокатами ничего не решают, — говорит калининградка. — Я ещё легко отделалась, но на моём месте мог бы оказаться пожилой человек, и последствия были бы гораздо серьёзнее».

Что делать, если вас сбил самокат

Если произошло столкновение с электросамокатом, специалисты советуют действовать по следующему алгоритму:

— вызвать скорую помощь, если есть травмы;

— сообщить о происшествии в полицию или ДПС (это является ДТП);

— зафиксировать место происшествия: сделать фото самоката, номера, окружающей обстановки;

— взять контакты очевидцев, которые смогут подтвердить обстоятельства происшествия;

— обратиться в травмпункт и получить медицинское заключение о травмах;

— написать заявление в полицию и при необходимости подать гражданский иск о компенсации ущерба.

Если самокат был арендным, установить пользователя обычно можно через сервис проката — по номеру устройства и времени поездки.