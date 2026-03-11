Нежные васильки, весна и образ сильной женщины: в Калининграде открылась выставка, посвящённая Королеве Луизе (фото)

Выставка с говорящим названием «Королева Луиза: идеал или красивая легенда» организована в соавторстве с Государственным музеем-заповедником «Царское село».

Посетители сами могут найти ответы на вопрос, кем же на самом деле была великая правительница Пруссии, ставшая героиней стольких легенд. Кураторы экспозиции попытались отойти от привычного образа политической деятельницы и показать Луизу живым человеком, женщиной — со своими привычками, увлечениями и тёплыми отношениями в семье.

Гостей выставки встречали васильки — любимые цветы королевы. В синих тонах оформили и всё пространство: чтобы подчеркнуть эпоху и личные пристрастия Луизы. Посетительницам дарили бутоньерки, созданные руками сотрудников музея.

Куратор проекта, начальник выставочного отдела Музея Мирового океана Марина Королёва объяснила, почему организаторы решили отказаться от привычного взгляда на историческую фигуру.

«Для нас это был своеобразный вызов, — призналась она. — Делать выставку в городе, где о Луизе знают, пожалуй, все, — всегда большой риск. Мы попытались показать её такой, какой она открылась нам. Основой стала книга из нашего фонда, которую мы перевели. Она построена на дневниках, письмах и воспоминаниях современников о королеве».

Президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова назвала выставку подарком женщинам к весне и напомнила о значении подобных проектов.