В Калининграде установят 19 жёлтых мигающих светофоров

В Калининграде над 19 пешеходными переходами до конца июня установят жёлтые мигающие светофоры. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Из городской казны на закупку и установку сигнальных устройств выделят 12,1 млн рублей. Светофоры появятся на следующих переходах:

  1. перекрёсток ул. Жиленкова и Т. Кабилова;
  2. ул. В. Фермора, 1;
  3. ул. Горького, 66;
  4. ул. Каштановая аллея, 143;
  5. ул. Красная, 105;
  6. ул. С. Разина, 35;
  7. ул. Менделеева, 13;
  8. ул. Менделеева, 17;
  9. ул. Зелёная, 45;
  10. ул. Герцена, 35;
  11. ул. Озёрная, 33;
  12. ул. Озёрная, 35в;
  13. перекрёсток ул. Лесной и Молодёжной;
  14. ул. Артиллерийская, 39;
  15. ул. Куйбышева, 19 (со стороны пер. Майский);
  16. ул. Куйбышева, 29 (со стороны пер. Майский);
  17. перекрёсток ул. Аксакова и Свердловав;
  18. перекрёсток ул. Пионерская — пер. Грига — ул. Грига;
  19. ул. Еловая аллея, 14.

В Калининграде планируют провести ремонт улицы Воздушной. На эти цели из бюджета города собираются направить более 50 млн рублей.

