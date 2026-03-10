В Калининграде установят 19 жёлтых мигающих светофоров

В Калининграде над 19 пешеходными переходами до конца июня установят жёлтые мигающие светофоры. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Из городской казны на закупку и установку сигнальных устройств выделят 12,1 млн рублей. Светофоры появятся на следующих переходах:
- перекрёсток ул. Жиленкова и Т. Кабилова;
- ул. В. Фермора, 1;
- ул. Горького, 66;
- ул. Каштановая аллея, 143;
- ул. Красная, 105;
- ул. С. Разина, 35;
- ул. Менделеева, 13;
- ул. Менделеева, 17;
- ул. Зелёная, 45;
- ул. Герцена, 35;
- ул. Озёрная, 33;
- ул. Озёрная, 35в;
- перекрёсток ул. Лесной и Молодёжной;
- ул. Артиллерийская, 39;
- ул. Куйбышева, 19 (со стороны пер. Майский);
- ул. Куйбышева, 29 (со стороны пер. Майский);
- перекрёсток ул. Аксакова и Свердловав;
- перекрёсток ул. Пионерская — пер. Грига — ул. Грига;
- ул. Еловая аллея, 14.
