16:29

Вырыли огромную яму прямо в центре города: на Черняховского произошла утечка воды (фото)

  1. Калининград
Автор:
Фото: «Клопс»

В Калининграде из-за утечки воды на Черняховского вырыли глубокую яму. Об этом во вторник, 10 марта, сообщили читатели «Клопс». 

Работы ведутся возле домов №1–5. Правая и средняя полосы недоступны для движения. Автотранспорт движется в основном по трамвайным путям попутного направления. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» затруднено движение от Горького. 

Специалисты областного «Водоканала» уже устраняют утечку на водопроводной сети На Черняховского, подтвердили «Клопс» в пресс-службе организации. 

Ремонт планируют завершить примерно к 17:00. При этом отключать водоснабжение не потребовалось — система продолжает работать в обычном режиме.

1 359
Дороги