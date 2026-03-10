Весна пришла. Коты в курсе (фоторепортаж)

Калининградские коты радуются первым тёплым дням, после суровой зимы. Фотокорреспондент «Клопс» понаблюдал за довольными пушистыми горожанами.
Хвостатые затевали игры на пустырях и с удовольствием подставляли мартовскому солнцу мохнатые пузики и бока.
Другие предпочли вести себя естественно: сидели на деревьях, точили зубки и показывали папарацци язык.
От объектива не укрылись и мурлыки, предпочитающие полумрак подвалов. Котиков выдали огромные жёлтые глаза и природное любопытство.
К концу недели в регионе ожидается новый резкий разворот: после дождей и небольшого похолодания снова придёт аномальное тепло.