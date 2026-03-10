К выходным погода в Калининградской области снова всех переиграет: «почти лето» вернётся только после дождей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

К концу недели в регионе ожидается новый резкий разворот: после дождей и небольшого похолодания снова придёт аномальное тепло. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщили во вторник, 10 марта.

Как отмечают синоптики, перемены начнутся во второй половине недели, когда с запада на восток Европы будет смещаться размывающийся холодный фронт. Он принесёт в регион облачность и высокую вероятность первых за последние десять суток дождей. Осадки ожидаются с вечера среды до дневных часов четверга.

Среда при этом останется по-весеннему тёплой. Ночью температура будет колебаться от 0 до +4, а днём в Калининграде и на большей части области воздух прогреется до +13...+16, местами — до +17. У побережья будет прохладнее, особенно на Куршской косе, где прогнозируют от +8 до +13. С утра до вечера сохранится солнечная погода с небольшой облачностью, а после местами возможны кратковременные ливни. Вероятность грозы специалисты оценивают как низкую.

В четверг погода испортится. Ночью, утром и днём по области пройдут дожди: сначала локальные и ливневые, затем более распространённые и умеренные. Ночью будет от +2 до +7 градусов, днём заметно посвежеет: на западе региона, включая Калининград, ожидается +6...+9, у побережья — +4...+7. На востоке области будет теплее — до +9...+13. К вечеру похолодает до +1...+6, местами возможен туман.

Зато уже в пятницу и субботу в область, по предварительным данным, снова начнёт поступать тёплая воздушная масса. Синоптики ждут сухую, солнечную и очень тёплую погоду. Днём воздух может прогреться до рекордных для этих дат +15...+18 градусов, ночью ожидается +2...+6. Заморозки маловероятны. Ветер к концу недели может стать порывистым.