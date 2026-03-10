Калининградский ресторатор: Мы ведём кровавую бойню за каждого гостя

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жители и гости региона стали реже ходить в рестораны. Тенденцию отметила ресторатор и основатель гастробара «История в тарелке» и ресторана «Облака» Елизавета Михайлова на круглом столе медиагруппы «Западная пресса» посвящённом началу турсезона во вторник, 10 марта.

«Падение у нас и у других произошло за первые три месяца порядка 40%, — заметила Михайлова. — У людей снижаются доходы. И сейчас начинается, я бы сказала так, кровавая бойня за каждого гостя. Сейчас его мало вкусно накормить — надо встретить, удивить».

По подсчётам ресторатора, с начала года в регионе уже закрылось 12 заведений общепита, из них 7 — в Зеленоградске.

«Мне кажется, что в будущем уже среднего сегмента не останется. В рестораны будут ходить либо люди очень состоятельные, либо среднего достатка по какому-то особенному поводу. Таких жирных годов, как 2022—2024 уже не будет», — предположила эксперт.

Курортные городки стали непривлекательными для посещения, в том числе из-за сильных снегов и плохой уборки улиц — и надежды заработать на туристах в новогодние каникулы не оправдались.