В Калининграде на башню нового корпуса кампуса «Кантиана» установили шпиль (фото)

В Калининграде на корпусе с часовой башней, который строят в составе кампуса «Кантиана», установили шпиль. Об этом сообщили на сайте БФУ им. И. Канта.
В здании разместят Высшую школу философии и социальных наук. Высота часовой башни вместе со шпилем составляет 60 м, площадь корпуса превысит 12 тысяч м2. Учиться здесь будут более 1 000 студентов, а внутри оборудуют лекционные аудитории, лингафонные кабинеты, компьютерные классы, библиотеку с читальными залами, лаборатории и медиацентр.
Весной 2026 года на башне собираются установить часы диаметром три метра. Их разместят так, чтобы циферблаты были видны со всех четырёх сторон, а подсветку сделают одноцветной и в нескольких режимах.
Сейчас в здании продолжаются наружная отделка фасадов, монтаж светопрозрачных конструкций, внутренняя отделка помещений, устройство кровли и инженерных систем. Параллельно на территории кампуса строят «Биомед», Институт высоких технологий и конференц-комплекс. Завершить все строительно-монтажные работы планируют до конца 2026 года.
«Несмотря на текущие сложности, в настоящее время строительная готовность кампуса «Кантиана» площадью свыше 109 тысяч квадратных метров превышает 80 процентов», — отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Строительство нового кампуса БФУ им. И. Канта началось в январе 2023 года. Изначально завершить работы рассчитывали за два года. Администрация вуза планировала отказаться от части старых корпусов в Калининграде, но позже эти планы пересмотрели.