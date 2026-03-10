В Калининграде на башню нового корпуса кампуса «Кантиана» установили шпиль (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на корпусе с часовой башней, который строят в составе кампуса «Кантиана», установили шпиль. Об этом сообщили на сайте БФУ им. И. Канта.

В здании разместят Высшую школу философии и социальных наук. Высота часовой башни вместе со шпилем составляет 60 м, площадь корпуса превысит 12 тысяч м2. Учиться здесь будут более 1 000 студентов, а внутри оборудуют лекционные аудитории, лингафонные кабинеты, компьютерные классы, библиотеку с читальными залами, лаборатории и медиацентр.

Весной 2026 года на башне собираются установить часы диаметром три метра. Их разместят так, чтобы циферблаты были видны со всех четырёх сторон, а подсветку сделают одноцветной и в нескольких режимах.

Сейчас в здании продолжаются наружная отделка фасадов, монтаж светопрозрачных конструкций, внутренняя отделка помещений, устройство кровли и инженерных систем. Параллельно на территории кампуса строят «Биомед», Институт высоких технологий и конференц-комплекс. Завершить все строительно-монтажные работы планируют до конца 2026 года.

«Несмотря на текущие сложности, в настоящее время строительная готовность кампуса «Кантиана» площадью свыше 109 тысяч квадратных метров превышает 80 процентов», — отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин.